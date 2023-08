"Não há dor maior, mas esta viagem não terminou em Proença-a-Nova; continuará no coração de Deus para toda a eternidade". As palavras do padre Pedro Silva foram dirigidas, na quarta-feira, em Sobreira, Paredes, aos familiares de La Salete Santos, 55 anos, de Vicente Barbieri, 54, e do filho do casal, Edward, de 12, no funeral das três vítimas de uma colisão no IC8, domingo de madrugada.









Ver comentários