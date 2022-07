Último adeus a casal que morreu a fugir do fogo em Murça decorre domingo

O casal que morreu segunda-feira no fogo de Murça é velado domingo de manhã na Igreja de Jou, onde as cerimónias fúnebres têm início às 14h30 e o funeral segue para o Cemitério de Penabeice.Foi dessa aldeia que Amadeu e Iracema Barreira, de 69 e 72 anos, tentaram fugir do fogo (contra aviso dos bombeiros) e morreram carbonizados no carro, que capotou por uma ribanceira, devido ao fumo e fogo que nada deixavam ver.Um irmão de Iracema ia fugir mas foi impedido por um vizinho. David, da aldeia, também queria ir ter com a família. Mas "faltou a luz e o portão automático não abriu. Salvou-me", disse ao CM.