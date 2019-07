O avião ultraleve que aterrou de emergência num campo de milho, em Vale de Cavalos, Chamusca, a 22 de junho, sofreu uma paragem no motor por "falha no fornecimento de combustível" no tanque auxiliar, revela o relatório ao acidente do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves.O piloto e único ocupante escapou ileso e fazia o quarto voo do dia.O fornecimento terá sido "obstruída por acumulação de sedimentos"