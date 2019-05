Saiba quem são os detidos na Operação Teia

Foram esta quarta-feira detidos por suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio o presidente do IPO do Porto, José Maria Laranja Pontes, o presidente da câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto e a mulher, Maria Manuela Couto, e o presidente da câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes.

José Maria Laranja Pontes – Presidente do IPO do Porto

Laranja Pontes nasceu a 29 de novembro de 1951 em Vila do Conde e licenciou-se em Medicina pela Universidade do Porto, em 1976.

Fez o Internato Complementar na Especialidade de Cirurgia Plástica no Hospital Geral de Santo António , que terminou em 1986.

Em maio de 1989 chegou a assistente hospitalar de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva no Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO), tendo-se tornado diretor do Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva no final desse mesmo ano.

Em 2006 tornou-se presidente do Conselho de Administração do IPO do Porto, cargo que ainda ocupa.

Joaquim Couto – Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Joaquim Couto nasceu em Santo Tirso a 1 de maio de 1951. Foi nos anos 70’ que deu os primeiros passos na política. Na mesma altura ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Concluiu a licenciatura em Medicina em 1976.

Foi convidado para encabeçar a lista do PS à Câmara Municipal de Santo Tirso em 1982, tendo sido eleito com maioria absoluta.

Durante os 17 anos de presidência foi somando várias vitórias nas eleições autárquicas e tornou-se uma figura emblemática do Partido Socialista.

Foi cofundador e presidente da Associação de Municípios do Vale do Ave, membro da Comissão Especializada das Finanças Locais da Associação Municipal de Municípios Portugueses e membro efetivo do Comité das Regiões, em Bruxelas.

Entre 1999 e 2002, foi Governador Civil do Porto, e em 2005 assumiu o cargo de deputado à Assembleia da República.

Atualmente, é presidente da Câmara de Santo Tirso, vice-presidente da Área Metropolitana do Porto, presidente da AMAVE e vice-presidente da ACTE – Associação de Coletividades Têxteis Europeias.

Maria Manuela Couto – Mulher de Joaquim Couto

Maria Manuela Couto é a mulher de Joaquim Couto, um dos detidos nesta operação da PJ no caso de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.

É gerente e sócia de cinco empresas de assessoria de comunicação e organização de eventos.

É administradora da W Global Communication (antiga Mediana) e foi uma das cinco pessoas detidas em outubro de 2018 pela PJ no âmbito da Operação Éter por crimes económicos associados da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Esteve envolvida e acabou por ser constituída arguida, em 2018, no âmbito da investigação relacionada com o Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Miguel Costa Gomes - Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

Miguel Jorge da Costa Gomes nasceu a 25 de novembro de 1957 em Arcozelo, Barcelos.

É um empresário ligado às áreas da Indústria e Serviços. Venceu as autárquicas de 2009 em Barcelos pelo PS acabando com um domínio de 33 anos do Partido Social-Democrata.

Mantém funções como Presidente da Comissão da Autorização Comercial, é membro do Conselho de Administração da Resulima, Vice Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente do Conselho Executivo da Associação de Municípios do Minho.

Miguel Costa Gomes foi reeleito em 2017 como Presidente da Câmara de Barcelos, posto que ainda ocupa.