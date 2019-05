Autarcas de Santo Tirso e Barcelos e presidente do IPO do Porto detidos por corrupção

O autarca de Santo Tirso, o autarca de Barcelos, o presidente do IPO do Porto e uma empresária foram detidos por corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio no âmbito de contratação pública.O Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto realizou esta quarta-feira uma operação policial de 10 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nas zonas do Porto, Santo Tirso, Barcelos e Matosinhos, em autarquias, entidades públicas e empresas.Em causa estão práticas relacionadas com viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas, proporcionando vantagens patrimoniais.Os quatro detidos têm idades compreendidas entre os 48 anos e os 68 anos. Segundo o comunicado da PJ, a investigação da Operação Teia foi centrada nas autarquias de Santo Tirso, Barcelos e no Instituto Português de Oncologia do Porto.