Um homem sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste de carro na EN103, na freguesia de Areias de Vilar, em Barcelos. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo.À chegada do socorro, a viatura estava imobilizada com a parte frontal em cima de um muro e a traseira no passeio.A vítima, depois de ser retirada do veículo em segurança, foi transportada para o Hospital de Braga.