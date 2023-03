Um jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves e um adolescente, de 17, também ficou ferido no despiste de um carro, esta madrugada de sábado, na EN103, em Barcelos.

O alerta para o acidente, em Vilar do Monte, foi dado pelas 00h15. As duas vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Barcelos e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Ambos foram hospitalizados em Braga.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.