Um ferido em despiste de carro na Póvoa de Varzim

Uma pessoa ficou ferida, na noite deste sábado, depois de o carro em que seguia se despistar, na rua Dona Benta, em Balazar, no concelho da Póvoa de Varzim.



O alerta foi dado às 21h22 e indicava uma pessoa encarcerada. À chegada ao local, os meios de socorro encontraram a vítima já fora da viatura.





Para além dos Bombeiros da Póvoa de Varzim, que se deslocaram com três veículos e 13 operacionais, esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão.Depois de estabilizada, a vítima foi encaminhada para o Hospital da Póvoa de Varzim. No local esteve a GNR que está agora a investigar as causas do despiste.