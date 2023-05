Um ferido grave e um ligeiro em colisão entre dois carros em Santa Maria da Feira

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, na tarde deste sábado, na sequência de uma violenta colisão entre dois carros, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado cerca das 13h30 para os bombeiros dos Carvalhos e de Avintes para um acidente rodoviário, na A1, no sentido Norte-Sul, na zona de Lamas.As vítimas foram transportadas para o hospital de Santa Maria da Feira.A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de São João, no Porto, foi acionada bem como os Bombeiros de Lourosa.O destacamento de trânsito da GNR está no local para garantir um perímetro de segurança. O trânsito decorre de forma condicionada.