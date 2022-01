Um pessoa ficou ferida com gravidade, na tarde desta quarta-feira, numa colisão rodoviária, em Águeda.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros de Águeda, para um acidente nas Lapas de S. Pedro.Os bombeiros, a ambulância de suporte imediato de vida de Águeda e a GNR estiveram no local.As vítimas foram levadas para o hospital de Aveiro. As autoridades investigam as causas do acidente.No mesmo acidente, uma outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros.