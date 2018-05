Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militar ferido depois de viatura do exército arder no Marão

Incidente aconteceu na A4, perto do Túnel do Marão.

09:03

Um homem ficou ferido num incêndio com uma viatura do exército esta manhã de sexta-feira, ao quilómetro 70,7 na A4, perto do Túnel do Marão, que faz a ligação entre Amarante e Vila Real.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte do CDOS do Porto, o militar sofreu ferimentos ligeiros, e já foi encaminhado para o Hospital de Vila Real.



O alerta foi dado às 7h30 e no local estiveram os Bombeiros de Amarante e de Vila Meã, no total de 12 operacionais e cinco veículos.



O incêndio já foi extinto.