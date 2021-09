Um morto e um ferido em acidente na A29 em Ovar. Trânsito cortado no sentido Sul-Norte

Um homem de 78 anos morreu na sequência de um despiste na A29, na zona de Ovar, na manhã desta segunda-feira. Uma mulher de 63 anos que seguia com o homem na carrinha ficou com ferimentos graves.O trânsito está cortado na auto-estrada no sentido Sul-Norte. Mulher ferida foi transportada para o Hospital de Santa Maria da Feira.Ao que oapurou a carrinha onde seguia o casal despistou-se ao embater contra uma roda de um camião que estava solta na estrada.No local estão os Bombeiros de Estarreja, a VMER e a GNR.