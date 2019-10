Um morto e dois feridos em colisão frontal na Lousã

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros provocou um morto e dois feridos, na EN236, entre a Lousã e Ponte Velha, no distrito de Coimbra.A Estrada Nacional esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos. Segundo fonte do CDOS de Coimbra, a circulação já está restabelecida apesar de condicionada.A mesma fonte adiantou ainda que as vítimas foram transportadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra com ferimentos ligeiros.O alerta para o acidente foi dado às 20h48. No local estiveram 20 operacionais apoiados por cinco viaturas, entre eles os bombeiros da Lousã, o INEM e a GNR.