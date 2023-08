Mulher de 47 anos morre em despiste em Braga

Um mulher morreu, na tarde desta quinta-feira, depois do carro onde seguia se ter despistado na estrada N309, em São Vicente do Penso, em Braga. Outras duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade.O alerta foi dado por volta das 15h00.As vítimas do acidente são uma família. O condutor, homem de 49 anos, terá adormecido ao volante, despistou-se e embateu violentamente contra um muro causado a morte da mulher, de 47 anos, que seguia no banco de trás. O filho, jovem de 23 anos, que também seguia no veículo, ficou ferido.Ao que oapurou, a família fazia este percurso duas vezes por semana, em direção ao Hospital de Braga porque o jovem ferido sofre de cancro e faz quimioterapia no naquela unidade hospitalar.