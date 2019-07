Um morto e duas vítimas inconscientes encontrados na rua após consumo de álcool no centro de Braga

Um homem foi encontrado morto e outros dois inanimados e com ferimentos graves, esta quarta-feira, após a ingestão de bebidas alcoólicas no centro de Braga. O alerta foi dado às 18h17.As vítimas foram encontradas na via pública, confirmou aofonte dos Bombeiros Voluntários de Braga.A vítima mortal, um homem com idade entre os 50 e os 55 anos, foi encontrada em paragem cardiorrespiratória pelos operacionais e óbito foi declarado ainda no local.Os outros dois homens foram transportados para o Hospital de Braga.No local esteve uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Braga, a VMER de Braga e de Guimarães e o INEM.