Uma colisão entre um camião e um carro fez um morto e um ferido ligeiro, esta quinta-feira, na A41, sentido Maia-Matosinhos, antes do nó da A28. O alerta foi dado às 10h05.No local estão os Bombeiros Voluntários de Maia e de Matosinhos, com um total de 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, incluindo a uma VMER e uma mota do Hospital de São João.A GNR está a investigar as causas do acidente.