Acidente entre veículo motorizado e camião causa um morto na A41 em Valongo

Um acidente entre um veículo motorizado e um camião, esta quarta-feira, no nó da A41 com a A3, sentido Alfena/Porto, resultou na morte de um homem de 32 anos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 09h05 e a vítima mortal era o condutor do veículo motorizado.

"A mota entrou em despiste e foi bater num camião", explicou.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde explicou que "foram ainda feitas manobras de reanimação mas o óbito acabou por ser declarado no local".

A este acidente ocorreram os Bombeiros Voluntários de Ermesinde, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do S. João, elementos da Brigada de Trânsito da GNR e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.