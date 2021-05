Uma colisão entre nove carros e um camião, sem carga, condicionou na manhã desta terça-feira o trânsito na A41, junto ao acesso para a A3, em Alfena, no concelho de Valongo.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), duas mulheres sofreram ferimentos ligeiros após ficarem encarceradas.



Para o local foram enviados os Bombeiros de Ermesinde, Pedrouços e o INEM.





De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, duas pessoas foram assistidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"A colisão, cujo alerta foi dado às 07h40, ocorreu na A41, sentido Paços de Ferreira - Porto, junto ao nó de acesso à A3 [Porto-Valença]", indicou.



A circulação na A41 junto à Maia, no distrito do Porto, foi normalizada mais de seis horas após o acidente, disse fonte policial.



Os trabalhos de desobstrução integral da via, com a retirada dos veículos acidentados e a lavagem do pavimento, terminaram cerca das 14h00, segundo fonte do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto.