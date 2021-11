Político de 32 anos morre em acidente na Maia

Um homem de 32 anos, morreu no despiste da mota em que seguia, que terá acabado por colidir com um camião, esta manhã, no nó da A41 com a A3, sentido Alfena/Porto, na Maia. Gerson Moura foi candidato do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Lousada, nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

O acidente ocorreu pelas 09h05, no ramal de acesso da A41 para a A3. A vítima, que sofreu ferimentos graves, ainda foi assistida pelos Bombeiros de Ermesinde e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do S. João, mas o óbito foi declarado no local do acidente, onde estiveram também militares da Brigada de Trânsito da GNR e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.

"Perante esta tragédia que apanhou toda a gente em choque, queremos endereçar à família os nossos sinceros sentimentos. O Gerson foi sempre uma pessoa lutadora, fiel aos seus ideais e sempre com uma opinião construtiva em prol do bem comum. Um grande camarada que nos deixa!", escreveu nas redes sociais o PS de Lousada. Gerson Moura, natural de Nevogilde, Lousada, já tinha estado ligado ao Partido Socialista.