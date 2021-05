Menino de 2 anos atropelado por carro em Valongo

Um menino de dois anos sofreu ferimentos graves após ter sido atropelado por um carro, quando seguia com os pais, na rua de S. Vicente, em Alfena, Valongo.

O alerta para o acidente foi dado às 12h06. A criança foi assistida no local pelos Bombeiros de Ermesinde, pela equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do S. João. O bebé foi transportado, com ferimentos graves, para a Urgência Pediátrica do Hospital de S. João, no Porto.

A GNR de Alfena esteve no local e investiga as causas do acidente.