Um morto e um ferido grave em acidente na segunda circular em Lisboa

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência do despiste de uma viatura na madrugada de hoje na segunda circular, em Lisboa, disse à Lusa uma fonte da PSP.Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu cerca das 06h15 de hoje no sentido Lisboa-Sacavém da Segunda Circular.A vítima mortal tinha cerca de 50 anos, disse a fonte da PSP, adiantando que não foi possível apurar a idade do ferido porque não tinha documentação.O ferido foi transportado para o Hospital de São José em estado grave, acrescentou.