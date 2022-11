Uma pessoa morreu colhida por um comboio este domingo junto à estação da CP de Rio de Mouro, na linha de Sintra.O acidente ocorreu pelas 11h53 e levou à mobilização de 11 operacionais, entre bombeiros, INEM e PSP.Fonte do CDOS de Lisboa disse à Lusa que a circulação de comboios encontra-se interrompida no sentido Sintra-Lisboa e que só retomará à normalidade assim que estejam concluídos os trabalhos dos operacionais envolvidos.Desconhece-se, para já, as circunstâncias do acidente mortal.