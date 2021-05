Um morto em atropelamento ferroviário no Barreiro

Um homem morreu este domingo colhido por um comboio na linha que liga o Barreiro (Setúbal) ao Alentejo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste do Barreiro indicou que a vítima mortal é um homem "na casa dos 70 a 80 anos".

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o atropelamento ocorreu na zona do apeadeiro do Lavradio, no Barreiro, tendo o alerta sido dado pelas 19:19.

A mesma fonte explicou ainda que a linha "nunca esteve interrompida", uma vez que o corpo da vítima "ficou fora" da linha férrea.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais, auxiliados por cinco veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação.