Uma colisão entre três carros fez um morto e dois feridos na A28, na Senhora da Hora, em Matosinhos, na madrugada desta sexta-feira.O acidente ocorreu no sentido Porto- Viana do Castelo. A autoestrada esteve cortada e, de momento, ainda se verificam alguns constrangimentos no trânsito.Para o local foram acionados os Bombeiros de Leixões, o INEM e a PSP.Em atualização