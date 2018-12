Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto em colisão rodoviária em Ribeira de Pena

Acidente ocorreu pelas 11h30, cerca do quilómetro 100 da EN206, perto da localidade do Entroncamento.

13:13

Um homem de 59 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 206 (EN 206), em Ribeira de Pena, segundo fontes dos bombeiros e GNR.



O acidente ocorreu pelas 11h30, cerca do quilómetro 100 da EN206, perto da localidade do Entroncamento.



O acidente, segundo a GNR, resultou de uma colisão entre uma viatura ligeira e um veículo pesado de mercadorias e a vítima mortal é o condutor do ligeiro, de 59 anos.



O comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, António Martins, disse à agência Lusa que a sua corporação recebeu o alerta via 112 e que mobilizou para o local 10 operacionais e quatro viaturas.



Segundo o responsável, ao chegaram ao local verificaram que o condutor do ligeiro estava em paragem cardiorrespiratória, tendo iniciado as manobras de reanimação e solicitado apoio diferenciado da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.



António Martins referiu que o óbito foi declarado no local.



A GNR adiantou que mobilizou para o local militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) que irão proceder à investigação das causas do acidente.



A fonte referiu que aquele troço da EN206 está transitável, no entanto, de forma condicionada.



António Martins afirmou que a sua corporação aderiu ao protesto nacional dos bombeiros e frisou que "toda a gestão do teatro de operações foi feita pela corporação de bombeiros de Ribeira de Pena".