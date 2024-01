Um homem de 46 anos morreu na noite de domingo, na sequência de um desiste de um veículo pesado de mercadorias, na A23, ao quilómetro 170.6, no concelho da Covilhã.O alerta foi dado pelas 22h15. No local estiveram 13 operacionais acompanhados por cinco viaturas, entre as quais, a VMER e os Bombeiros da Covilhã e a GNR.O acidente aconteceu no sentido Guarda-Castelo Branco e a estrada chegou a estar cortada.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal da Covilhã.