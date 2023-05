Mulher de 57 anos morre em incêndio num apartamento em Faro

Às 07h50 estavam no local 21 operacionais, entre os quais bombeiros de Faro e de São Braz de Alportel, com o apoio de nove veículos que procederam à extinção do fogo. O INEM e a Cruz Vermelha estiveram no local para socorrer a vítima, mas o óbito foi declarado no local.



A PSP tomou conta da ocorrência. A Polícia Judiciária já chegou ao local.

Uma mulher de 57 anos morreu esta segunda-feira de manhã num incêndio no interior de um apartamento em Faro.Vítima vivia na Urbanização Vale da Amoreira em Faro, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve."O incêndio deflagrou no rés-do-chão de um prédio na Urbanização Vale da Amoreira. Há uma vítima mortal", indicou a mesma fonte.O incêndio, cujo alerta foi dado às 06h46, ficou confinado ao rés-do-chão do edifício.