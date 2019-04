Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Um silêncio ensurdecedor": Testemunha faz relato emocionante sobre tragédia na Madeira

Rita Castro encontrava-se atrás do autocarro quando ocorreu o acidente que matou 29 pessoas.

11:08

Uma testemunha, Rita Castro, que se encontrava perto do autocarro que se despistou e consequentemente fez 29 mortos no Caniço, Madeira, fez um relato emocionante do que se passou à CMTV.



"Um silêncio ensurdecedor, muito ensurdecedor. Um grito de silêncio, talvez se devesse ao estado de choque. Eu própria fiquei calada. As pessoas saem para uma típica às quarta-feiras e estava esse e mais um, e dividem-se", começou por dizer Rita Castro, mostrando-se impressionada com a tragédia.



"O que percebi foi que ou por indicação do hotel ou do líder, toda a gente se manteve dentro dos autocarros. Foi uma coisa impressionante", relatou a testemunha, explicando que o motorista tentou travar o autocarro mas não conseguiu.



"Consigo imaginar o sufoco do motorista, porque três moradias acima o párachoque ficou dentro de uma moradia, no quintal. Há aqui uma paragem e o motorista foi tentando travar", confessou.



Recorde-se que o autocarro caiu em cima de uma casa que ficou destruída.