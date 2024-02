Seis mulheres foram assassinadas por maridos ou filhos desde o início do ano. Em média, registou-se uma vítima de violência doméstica por semana e, se a tendência se mantiver, o número do ano passado - 22 vítimas mortais - será mais do que duplicado.



O último caso de homicídio em contexto de violência doméstica registou-se na noite de domingo em Pedrógão, uma pequena freguesia do concelho de Torres Novas, mas só foi descoberto esta quarta-feira de manhã.









