Homem ferido em despiste seguido de capotamento em Lisboa

Um homem ficou ferido esta segunda-feira à noite, na sequência de um despiste de carro seguido de capotamento na Avenida Marques Júnior, na Pontinha, em Lisboa.apurou que a vítima, que ficou com ferimentos ligeiros, se trata do único ocupante da viatura.O homem não quis ser transportado para o hospital, tendo sido assistido no local pelo INEM.Este despiste terá sido provocado por outro carro que fugiu do local do acidente.O alerta para este acidente foi dado cerca das 23h00.Foram mobilizados para o local da ocorrência os Bombeiros da Amadora, o INEM e a PSP.