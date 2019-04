Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem encarcerado em viatura após capotamento na Ribeira Grande

Causas do acidente estão ainda por apurar.

14:56

Uma viatura despistou-se na madrugada deste domingo no concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, Açores, e capotou, tendo o condutor ficado encarcerado, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.



O comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande adiantou que a corporação "foi acionada pelas 5h52" locais (mais uma hora em Lisboa) para o sucedido com a indicação de que se trataria de "um despiste seguido de capotamento de uma viatura numa pastagem".



José Nuno Moniz explicou que a viatura se despistou "na zona da Boavista, na estrada regional da Ribeira Grande, entre a freguesia de Rabo de Peixe e Ribeira Seca", tendo os bombeiros mobilizado para o local "uma ambulância de socorro e uma viatura de desencarceramento".



"Devido ao aparatoso acidente foi necessário desencarcerar o único ocupante da viatura, um jovem de 29 anos, que foi transportado para o Hospital de Ponta Delgada com suspeitas de um traumatismo crânio encefálico", acrescentou.



As causas do acidente "ainda são desconhecidas", e segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, "foi também acionado para o local a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponta Delgada, uma vez que a SIV da Ribeira Grande estaria numa outra ocorrência".