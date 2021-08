União Europeia e Portugal adquiriram vacinas contra a Covid para possível administração de terceira dose

António Costa comentou esta quinta-feira o processo de vacinação e preparação do País para possível administração da terceira dose à Covid, à margem da reunião com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para a avaliar o processo de prevenção e combate a incêndios em Portugal.

"União Europeia e Portugal adquiriram vacinas para possível administração de terceira dose", revelou.

O primeiro-ministro António Costa reuniu-se esta quinta-feira com a ANEPC e sublinhou a importância de todos os portugueses estarem empenhados na tomada de medidas necessárias para evitar fogos florestais, numa altura em que está prevista "a alteração do estado do tempo, com aumento de temperaturasa ser acompanhado do risco de incêndio"."Um Portugal sem chamas depende também de todos nós", destacou, apontando a necessidade de evitar comportamentos de risco e referindo como exemplo a utilização de máquinas agrícolas, "ferramentas que são muitas vezes instrumentos que desencadeiam as fagulhas das quais resultam muitos grandes incêndios".

A Proteção Civil colocou, na quarta-feira, cinco distritos do interior norte, centro e sul em alerta laranja no próximo fim de semana, entre 14 e 16 de agosto, devido ao risco de incêndio potenciado pelas condições meteorológicas previstas.

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão em alerta amarelo desde as 00h00 desta quinta-feira, e entram em alerta laranja às 00h00 de 14 de agosto, juntamente com Bragança, Portalegre e Faro, assim permanecendo até às 23h59 de dia 16.

A partir da meia-noite de 13 de agosto passam a estar em alerta amarelo os distritos de Beja, Bragança, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu, uma situação que se prolonga até às 23h59 de 16 de agosto.

Segundo a informação da ANEPC, "devido ao elevado risco de incêndio", a Proteção Civil determinou um reforço de meios e um pré-posicionamento nas regiões do Algarve, Centro e Norte.