Universitária morre no regresso às aulas

Soraia Sousa, de 19 anos, saiu bem cedo de casa, no concelho Alvaiázere, e estava a caminho de Coimbra, pelo IC3, quando embateu de frente num veículo pesado de mercadorias. A jovem, aluna do segundo ano do curso de Direito da Universidade de Coimbra, teve morte imediata.



O acidente ocorreu pouco antes das sete da manhã desta segunda-feira, após uma ligeira curva descendente numa zona de reta no IC3, na zona da Cumieira, no concelho de Penela, entre o nó de acesso ao IC8 e a saída para Vendas da Figueira.









