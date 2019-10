Usavam dispositivos artesanais para clonar cartões de multibanco: Dupla apanhada em flagrante

O grupo é grande, multinacional e está espalhado por vários pontos do País. Dedicam-se a colocar aparelhos de clonagem de cartões de débito em caixas multibanco, que depois retiram para ‘produzir’ novos cartões.



Através de dispositivos artesanais copiam os dados constantes nas bandas de cartões bancários (débito e crédito), gravando os códigos dos mesmos. Debaixo de olho das forças de segurança, dois operacionais do grupo (ambos oriundos da Europa de Leste, de 25 e 32 anos) foram presos pela PSP, numa operação realizada sábado, na zona da Estefânia, em Lisboa.

A intervenção, feita por agentes à civil da 1ª Esquadra de Intervenção Criminal de Lisboa, auxiliados por um dispositivo de agentes fardados e de membros de Equipas de Intervenção Rápida surpreendeu os transeuntes. Os dois homens foram rapidamente algemados quando se preparavam para mexer numa caixa multibanco. Já estavam a ser vigiados há várias horas.

Na operação, a PSP apreendeu 18 cartões clonados, vários dispositivos eletrónicos com câmaras de vídeo e leitores de bandas magnéticas, um computador com códigos de dezenas de cartões clonados e vários dispositivos de armazenamento de dados de cartões. Os dois suspeitos tinham ainda uma viatura, no interior da qual se encontrava todo este material.

De acordo com o subcomissário Nélson Silva, da PSP de Lisboa, trata-se de uma dupla sem antecedentes em Portugal nem residência fixa, que vive do crime, o que dificultou a interceção.