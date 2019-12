Utente agride médica no hospital de Setúbal

Uma utente, de 25 anos, agrediu violentamente uma médica no Centro Hospitalar de Setúbal, na madrugada desta sexta-feira, confirmou fonte do Hospital.A mulher estaria no serviço de urgência e, depois de entrar para o gabinete da profissional de saúde, agrediu-a.Segundo o que oapurou, os agentes que estavam a fazer serviço remunerado no hospital viram um aglomerado de pessoas junto a um consultório médico e achando a situação anormal foram até lá. Quando chegaram, estava um segurança a agarrar a suspeita e alguns familiares da mesma também no consultório.A médica estava sentada no chão com escoriações na face. A jovem agrediu a médica com pontapés, puxou-lhe os cabelos e espetou-lhe um dedo num olho.A médica foi transportada de urgência para o Hospital de S. José, em Lisboa, onde foi submetida a uma pequena cirurgia.sabe que a médica já teve alta hospitalar.Em comunicado enviado ao, o hospital confirmou o incidente e referiu que o caso foi de imediato encaminhado "para as autoridades competentes".O Centro Hospitalar de Setúbal diz ainda que está a "dar todo o apoio à profissional visada".A agressora foi identificada ainda no local pelas autoridades, mas mais tarde foi libertada. Como justificação da agressão, a suspeita alegou não ter gostado da forma como estava a ser atendida pela médica, como aquela olhava e falava para ela.A PSP também confirma a ocorrência. O incidente aconteceu cerca das 00h45.Em atualização