Utente de lar queimado por usar isqueiro junto à fralda

Um utente de 69 anos do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca sofreu esta terça-feira queimaduras graves, após ter tentado tirar a fralda que trazia com recurso a um isqueiro.O alerta foi dado pelas 08h00. O homem acordou, vestiu-se e foi à casa de banho. Ali, estava com dificuldade em retirar a fralda e usou um isqueiro.