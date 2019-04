Utentes do distrito de Santarém também vão ter descontos em passes para Lisboa

Área Metropolitana de Lisboa vai comparticipar com até 90 mil a redução do preço dos passes inter-regionais.

Por Lusa | 15:15

A Área Metropolitana de Lisboa vai comparticipar com até 90 mil a redução do preço dos passes inter-regionais dos utentes provenientes da Comunidade Intermunicipal da Lezíria, correspondente ao distrito de Santarém, revelou esta quinta-feira o primeiro secretário metropolitano.

"Está definido que, para 2019, a AML vai comparticipar com até 200 mil euros os passes dos utentes do Oeste e, para a Lezíria, com até 90 mil euros", esclareceu Carlos Humberto Carvalho.

Segundo Carlos Humberto Carvalho, na reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa foi esta quinta-feira ratificado o contrato interadministrativo de delegação e partilha de competências tarifárias entre a AML e a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Oeste e aprovado um contrato idêntico a celebrar com a CIM da Lezíria do Tejo.