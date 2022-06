São mensagens trocadas entre Marco ‘Orelhas’ e o cunhado, Paulo ‘Chanfras’. Dezenas de ameaças, com ‘Chanfras’ a garantir que era preciso “f**** os cornos do Igor”. “Vai levar, ele vai levar. Juro-te”, prometeu Marco, que falava de uma suposta agressão de Igor Silva à sua filha. Provas da violência e da premeditação do crime que foram determinantes para a prisão preventiva de ambos e que foram encontradas no telemóvel de Paulo.









