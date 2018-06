Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vandalismo no castelo de Alcanede

Foram destruídos 10 projetores de luz em atos de vandalismo gratuito.

Por J.N.P. | 08:36

Nos últimos dias, os dez projetores de luz que iluminavam o Castelo de Alcanede, em Santarém, foram destruídos em atos de vandalismo gratuito.



Não só partiram os vidros como retorceram os caixilhos de metal, inutilizando totalmente os projetores, segundo explicou ao CM o presidente da junta de freguesia, Manuel Joaquim Vieira. Os equipamentos terão agora de ser desligados e substituídos para não rebentarem com a água da chuva.



Manuel Joaquim Vieira suspeita que a ideia inicial dos autores do crime seria "levar os projetores, como já acontecera antes, mas como as porcas e os parafusos estavam soldados não conseguiram retirá-los do local, tendo-os destruído por mera maldade". A GNR procura localizar os vândalos.