A PJ do Porto deteve um varredor, de 55 anos, suspeito de ter violado uma jovem, de 17, na rua dos Cinco Caminhos, em Santo Tirso, na terça-feira de madrugada.Foi esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório judicial e as medidas de coação serão esta sexta-feira conhecidas.A violação terá sido cometida na moradia do agressor, após este ter abordado a menor na rua, quando esta vinha do café.Após ser violada, a jovem fugiu para o hospital e chamou a PSP.