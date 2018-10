Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Veículo em chamas na A1 obriga a corte de faixa

Condutor do carro sentiu-se mal e foi transportado para o hospital de Vila Franca de Xira.

15:20

Um veículo em chamas obrigou, esta segunda-feira, ao corte de uma das faixas no sentido Norte-Sul da A1 ao quilómetro 46.



O automóvel estava em chamas encostado à berma e foi totalmente consumido pelas chamas.



O condutor do carro sentiu-se mal e foi transportado para o hospital de Vila Franca de Xira.



Os bombeiros já conseguiram extinguir o incêndio e o trânsito foi cortado na faixa da direita no sentido Norte-Sul na A1 ao quilómetro 46.