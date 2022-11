Um incêndio no 1º andar de um prédio no centro das Caldas da Rainha provocou a morte do único morador, João Magalhães, de 53 anos, na noite de sábado. Os três residentes no 2º andar, de 27, 30 e 34 anos, de nacionalidade guineense, foram alojados pela Proteção Civil numa unidade hoteleira, devido à inexistência de condições para permanecerem no imóvel.









Ver comentários