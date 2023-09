Uma festa de aniversário num dos mais populares restaurantes de Lisboa quase acabou em tragédia na madrugada de sábado.



No momento em que se cantavam os parabéns a um aniversariante, a chama da vela do bolo atingiu material que revestia um pilar e deu início a um violento incêndio. É essa a suspeita dos responsáveis do famoso Guilty by Olivier, em Lisboa, que ficou com a zona do bar destruída e no sábado não voltou a abrir.









