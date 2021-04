Velejador resgatado em praia de Sines

Um homem de 68 anos, único ocupante de um veleiro, foi resgatado do interior da embarcação pelas 13h57 deste domingo, por uma tripulação do Instituto de Socorros a Náufragos, depois de sofrer escoriações na face.O homem estaria a tentar reparar o cabo da hélice que se partiu e deixou a embarcação à deriva.

O veleujador tinha chegado este sábado à marina de Sines, proveniente de Vila Nova de Milfontes. Depois de passar a noite em Sines, saiu esta manhã em direção a Setúbal. Quando estava a passar na zona norte da cidade de Sines sofreu a avaria que o impossibilitou de seguir viagem.

Nas operações de socorro estiveram meios do Instituto de Socorros a Náufragos, que transportaram a vitima de lancha para a marina de Sines, onde foi assistido.

Por precaução, o homem foi transportado pelos Bombeiros de Sines para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.