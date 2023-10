Vento forte arranca telhados e portas a moradores de Castro Marim

O mau tempo que se faz sentir em Castro Marim, Faro, provocou esta terça-feira vários danos na zona. Alguns moradores de Choça Queimada, na freguesia de Odeleite, viram as casas totalmente destruídas. Telhados e portas foram arrancados devido ao vento forte."Era um barulho desgraçado(...) As telhas do meu telhado, é o que podem ver. Nunca na minha vida [vi algo assim]. Posso dormir na rua", disse António, um morador de 94 anos ao

O estado do tempo no continente vai estar condicionado por "sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa", na terça-feira por influência da depressão Babet.