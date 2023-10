Chuva forte causa inundações no Aeroporto de Faro

por "sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa", desde logo na terça-feira por influência da depressão Babet.

O Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, sofreu consequências devido à chuva forte esta manhã de terça-feira. Foram enviadas à redação doalgumas imagens que mostram as infraestruturas alagadas e com alguns estragos.Entre as 20h00 de segunda-feira e as 7h00 desta terça-feira foram registadas quase 400 ocorrências relacionadas ao mau tempo, muitas delas por queda de árvores e inundações.A chuva veio a intensificar-se no País