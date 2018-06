Via ciclável marginal à Ria de Aveiro é inaugurada no domingo

Novo espaço com 7,5 quilómetros permite conhecer novas paisagens de Aveiro a Vilarinho.

15:44

É inaugurada este domingo a nova via marginal à Ria de Aveiro, a Via Ecológica Ciclável (VEC).

O investimento de aproximadamente 800 mil euros é suportado exclusivamente pelo orçamento municipal.

Apesar dos avisos de que as obras ainda não estavam concluídas, vários curiosos já cruzaram esta via que leva as pessoas a passar pelo Cais da Ribeira de Esgueira e por toda a frente-Ria de Mataduços, Póvoa do Paço e Vilarinho.

A nova via tem uma extensão de aproximadamente 7,5 quilómetros e integra o projeto global da Polis Litoral Ria de Aveiro.