Acidente com dois camiões em Coimbra provoca incêndio e faz um ferido

Um acidente envolvendo dois pesados de mercadorias aconteceu por volta das 5h00 em Coimbra, no IC2, na zona de Trouxemil.Na realidade, tratou-se de dois acidentes com pouco espaço de tempo entre si. Um dos pesados circulava no sentido sul-norte e terá embatido no separador central, acabando imobilizado. Poucos minutos depois, um outro camião, que circulava no sentido oposto, galgou o separador central, fazendo o chamado efeito "tesoura", acabando por se incendiar. O motorista deste pesado de mercadorias, de 32 anos, sofreu ferimento ligeiros e foi assistido no local.Durante a manhã desta quinta-feira, a via esteve cortada duas horas no sentido Mealhada-Lisboa e durante uma hora no sentido oposto.A ciruculação pelo local faz-se condicionada. Esta zona tem quatro vias, duas para cada sentido, e são as vias da esquerda de cada um dos sentidos que estão obstruídas para as operações de limpeza.O acidente está a causar constrangimentos na circulação.