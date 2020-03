Aeroporto de Lisboa instala termómetro corporal que mede a febre dos passageiros à distância. Veja as imagens

A ANA Aeroportos comunicou esta sexta-feira que está a instalar equipamentos de medição da temperatura corporal nos aeroportos nacionais.A medida tem como objetivo travar a propagação do coronavírus em Portugal. A gestora dos aeroportos nacionais comprou equipamentos para medir a temperatura corporal dos passageiros que aterram em Portugal.E caso sejam detetadas situações em que a temperatura corporal dos passageiros é elevada, a ANA fará "um segundo rastreio por uma equipa de técnicos de saúde, os quais acompanharão a pessoa para área reservada, procedendo a um inquérito e atuando de acordo com os procedimentos médicos exigidos".Além desta medida, a ANA tem estado a reforçar a limpeza nas áreas comuns dos aeroportos, bem como a distribuição de dispensadores de gel desinfetante. Também foram criadas Áreas de Contenção, que serão usadas "em caso de necessidade".A ANA assegura estar ainda a acompanhar os colaboradores que "pela sua função, têm umcontacto mais próximo com terceiros", apesar de estar a promover "sempre que a sua função o permita", o teletrabalho.No início desta semana, a gestora aeroportuária já tinha limitado o acesso aos aeroportos, apelando a que só se desloquem aos locais "as pessoas que vão efetivamente viajar".