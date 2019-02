Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmaras de vigilância mostram assalto a bomba de gasolina em Olhão

Imagens de videovigilância mostram momento do assalto.

11:41

Um homem entrou na estação de serviço de uma bomba de combustíveis durante a noite desta terça-feira, em Olhão, Faro.



De acordo com as imagens de vídeovigilância, o encapuzado entrou dentro da estação de serviço, ameaçando a funcionária com uma faca.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o assaltante entrou e saiu do estabelecimento de forma calma, uma vez que não havia ninguém dentro da estação de serviço, nem a abastecer o veículo.



Ao todo, levou 350 euros em dinheiro e 600 euros em maços de tabaco, assim como dois dispositivos móveis da funcionária.



Na última semana houve um assalto semelhante na localidade, pelo que os populares acreditam que este possam ser consumados pelo mesmo autor.